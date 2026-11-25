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Menajer Mauricio Pochettino'nun kararıyla Matthijs de Ligt, çarşamba günü Manchester United'da yedek kulübesinde oturacak. Zor günler geçiren İngiliz devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Sporting Portugal'a konuk olacak.

Pochettino, savunmanın merkezinde Leny Yoro ve Harry Maguire'ı tercih ediyor. Lisandro Martínez sol bek pozisyonuna geçerken Noussair Mazraoui sağ bekte başlayacak.

De Ligt, pazar günü Manchester United'ın rakibi Liverpool'a 4-0 yenildiği maçta sürpriz biçimde ilk 11'de yer almıştı. Maçın başlarında Hollandalı oyuncu uzun bir topu tamamen yanlış değerlendirdi ve Aleksander Isak kaleye doğru koşma fırsatı buldu. Yoro, İsveçli oyuncuyu yere düşürdü ve doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Anfield'daki büyük maçın kalan bölümünde De Ligt savunmasız bir görüntü çizdi. Savunmacı, felaketle sonuçlanan maçın ardından İngiliz basınında ağır eleştiriler aldı.

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"De Ligt ortalığı birbirine kattı. Buna inanamadı ama daha önce stoper oynamıştı. Yoro'nun orada olmamasına inanamadı. Ardından Yoro temas ediyor ve bu beceriksizce bir müdahale. Açıkçası bundan daha kötüsü olamaz. Dört savunmacı yalnızca kendi görevlerini düşünüyor. Korkuyorlar" değerlendirmesini yapan Gary Neville, Sky Sports'ta konuştu.

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Hollanda'da da De Ligt'in performansı şaşkınlıkla karşılandı. "Matthijs de Ligt, Sunday League'de oynuyormuş gibi savunma yapıyor" diye yazdı Voetbal International gazetecisi Joost Blaauwhof.

Joshua Zirkzee ise Manchester United'ın Sporting deplasmanında ilk 11'de yer alacak. Hollandalı forvetin arkasında Amad Diallo, Bruno Fernandes ve Bryan Mbeumo görev yapacak.

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Manchester United, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında 19. sırada bulunuyor. Takım, Avrupa'daki ilk dört maçından altı puan çıkardı.

Manchester United'ın ilk 11'i: Lammens; Mazraoui, Maguire, Yoro, Martínez; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Zirkzee.