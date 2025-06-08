Pochettino’dan Tottenham iddialarına net yanıt

Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, eski kulübü Tottenham'la anılırken iddialara net yanıt verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Tottenham'ın teknik direktör arayışında adının geçmesiyle ilgili spekülasyonlara açıklık getirdi. Son dönemde Premier Lig kulübüyle ismi anılan Arjantinli, bu ihtimalin şu anda gerçekçi olmadığını vurguladı.

Tottenham, 17 yılın ardından ilk büyük kupasını kazandıran teknik direktör Ange Postecoglou ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına girdi. Ancak kulübün ligde sezonu küme düşme hattının hemen üzerinde tamamlaması bu kararda etkili oldu.

Pochettino, ABD'nin Türkiye’ye karşı 2-1 kaybettiği hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "Tottenham’dan ayrıldığım 2019’dan bu yana, ne zaman boşa çıksam adım Tottenham'la geçiyor. Ama bugün için bu ihtimal gerçekçi değil," dedi.

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Geçmişte Espanyol, Southampton, Paris Saint-Germain ve Chelsea gibi takımları da çalıştıran Arjantinli teknik direktör, Eylül 2024’te ABD Milli Takımı’yla iki yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı.

Görevi, 2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden biri olan ABD’yi başarıya taşımak.

Tottenham ile 2019’da Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ve Premier Lig’de üst üste dört sezon ilk dörtte yer alan Pochettino, eski kulübüne duyduğu bağlılığı gizlemedi: “Tottenham benim kulübüm. Tıpkı Newell’s ya da Espanyol gibi. Ama bugün böyle bir şey konuşmak yersiz.”

Tottenham’da yeni teknik direktör için adaylar arasında Brentford’dan Thomas Frank, Fulham’dan Marco Silva ve Crystal Palace’tan Oliver Glasner’ın yer aldığı belirtiliyor.

Tottenham son altı yılda beşinci teknik direktörünü arıyor.

ABD, bir sonraki sınavını 11 Haziran Salı günü İsviçre karşısında verecek. Pochettino ve öğrencileri, son dört maçtaki mağlubiyet serisini sona erdirmeye çalışacak.