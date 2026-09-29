Pochettino'dan Manchester City felaketine şok yorum

ABD Milli Takımı teknik direktörü ve Tottenham ile Chelsea'nin eski çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, Manchester City'nin 115 mali ihlalle ilgili davasına ateş açarak, davanın boyutu ve Premier Lig'in kural ihlali yapan kulüplere yaklaşımı karşısındaki şaşkınlığını dile getirdi.

Pochettino'nun açıklamaları, İngiliz basınında yer alan haberlerde Manchester City'nin 2009 ile 2018 yılları arasında işlediği iddia edilen 115 mali ihlalin 114'ünden suçlu bulunduğunun bildirilmesinin ardından geldi. Söz konusu dava halen ihtilaf konusu olup, hukuki süreçler devam ediyor.

Arjantinli teknik adam şöyle konuştu: "115 suçlamanın 114'ünden suçlu bulunduğunuzda adil bir ceza belirlemek son derece zor. Nottingham Forest ve Everton gibi diğer kulüpler de kuralları ihlal etti ve puan silme ya da mali cezalar biçiminde farklı yaptırımlar aldı."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Verilen karar göz önüne alındığında bu son derece hassas ve şaşırtıcı bir durum. Böyle ihlallerin gerçekleşmesine izin veren denetim mekanizmalarını sorgulamak meşrudur ve beni asıl şaşırtan da budur."

Pochettino, Tottenham'daki tecrübesini hatırlatarak, görevde bulunduğu dönemde kulübün karşılaştığı yaptırımlara ve kısıtlamalara, başta 18 ay süren transfer yasağına dikkat çekti.

Şöyle açıkladı: "Neden denetimler bize karşı bu kadar sert, başkalarına karşı bu kadar hoşgörülüydü? İşte bu yüzden her şeyin son derece garip olduğunu söylüyorum ve asıl sorun da işlerin bulanık bir hâl almasında yatıyor."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Eğer 114 kuralı ihlal ettikleri doğruysa, bir aldatma döneminden geçtik demektir. Hiçbir ceza bu zararı telafi edemez ve Premier Lig'in denetim sistemi ciddi biçimde işlevsiz."











