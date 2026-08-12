Fransız futbolunun efsanesi ve üç kez Ballon d'Or kazanan Michel Platini, modern futbolun algılanma biçimine sert eleştiriler yöneltti; oyunun artık bir "gösteri"ye daha yakın hale geldiğini ve maçların değerlendirilmesinin oyunun kalitesinden ve teknik ayrıntılardan çok atılan gol sayısına bağlı hale geldiğini belirtti.

"L'Equipe" dergisine verdiği uzun bir röportajda Platini, günümüzde hâkim olan anlayıştan farklı olduğunu söylediği futbol vizyonunu bir kez daha ortaya koydu; ayrıca oyuncular, kulüpler ve taraftarlar arasındaki ilişkinin doğasını, kendi oynadığı dönemdekiyle kıyaslayarak eleştirdi.

Platini, RMC'nin aktardığına göre şunları söyledi: "Profesyonel futbol artık markalardan ve paralı askerlerden ibaret hale geldi. Biz takım için ve taraftarlar için oynuyorduk; bugün ise oyuncular 'Tarihe geçmek istiyorum' diyor, ama ne kulüplere ne de taraftarlara bağlılık duyuyorlar."

Platini, Paris ile Bayern karşılaşmasını "asrın maçı" olarak nitelemeyi reddediyor

Platini'nin vizyonu, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında oynanan heyecan verici karşılaşmadan söz ederken açıkça ortaya çıktı. İlk maçta 9 gol atılmış, karşılaşma Fransız takımının 5-4'lük galibiyetiyle sona ermiş, rövanşta ise iki takım 1-1 berabere kalmıştı.

İlk maç geniş çapta övgü toplamış ve dünya medyasında "asrın maçı" olarak nitelenmiş olsa da, Platini'nin bakış açısı tamamen farklıydı.

Eski UEFA başkanı şöyle konuştu: "Ben rövanştaki 1-1'lik beraberliği tercih ettim."

Üç Ballon d'Or sahibi şunları ekledi: "Güzel bir savunma müdahalesi ve kalecinin muhteşem bir kurtarışı, bir gol atmaktan daha az güzel değildir."

Ardından Platini karşılaşmaya yönelik en sert eleştirisini yaptı: "Kaleciler kalbur gibi oldu, defans oyuncuları ise daha da beter. Nasıl olur da 9 gol yerken bu maç asrın maçı diye anılabilir?"

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerçekten şu anda bir gösteri çağında yaşıyoruz."

"Her zaman haklı olmayabilirim"

Eleştirel üslubuna rağmen Platini, oyunun taraftar tabanının genişlemesi ve bir maçı keyifli ya da sıra dışı kılan şeyin ne olduğuna dair görüşlerin çeşitliliği karşısında, kendi vizyonunun futbol konusunda mutlaka son söz olmadığını kabul etti.

Şöyle dedi: "Bunun ötesinde, futbol hakkında konuşan ve duygularını dile getiren iki milyar insan var. Ben bunlardan yalnızca bir kişiyim ve belki de her zaman haklı değilimdir."