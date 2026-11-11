Real Madrid'in genç oyuncusu Thiago Pitarch, kraliyet kulübünün A takımıyla yaşadığı ilk deneyimin perde arkasını anlattı. Pitarch, ilk antrenmanı sırasında büyük bir heyecan duyduğunu itiraf etti; ancak Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin asistiyle bir gol kaydettikten sonra unutulmaz bir anıyı da hafızasına kazıdı.

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İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı kampından verdiği ve Marca gazetesinin aktardığı röportajda konuşan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Real Madrid'le sahne alma fırsatı bulmasının ardından A takımla yaşadığı deneyimi anlattı. Oyuncu, şu an İspanya Birinci Lig'de (üçüncü lig) mücadele eden Castilla takımında deneyim kazanmayı sürdürüyor.

Mbappe'nin pası unutamayacağı bir anı yarattı

Pitarch, A takımla ilk deneyimi hakkında şunları söyledi: "Real Madrid'le ilk antrenmanımda ödüm kopuyordu."

Şöyle devam etti: "İlk antrenmanda Mbappe'nin pasının ardından bir gol attım, o videoyu onlardan istemem lazım."

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Genç oyuncu, beklenmedik yükselişinin perde arkasını şöyle anlattı: "Yedek takımla Marbella'dan döner dönmez, A takımla antrenman yapmak üzere çıkarılacağımı söylediler. Xabi Alonso oradaydı ve olanlara inanamadım, çünkü daha önce onun antrenmanlarına hiç çıkmamıştım."

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Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısındaki ilk çıkışı hakkında ise şöyle konuştu: "Bunu beklemiyordum, gergindim ama top beni sakin hissettiriyor."

Mourinho hakkında ne dedi?

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Pitarch, teknik direktör Jose Mourinho ile ilişkisine değinerek onun oyuncularla kurduğu iletişimi övdü ve şöyle dedi: "Mourinho herkese çok yakın ve çok şaka yapıyor ama gerektiğinde ciddi de olabiliyor."

Şöyle ekledi: "Onun gibi bir teknik direktörün benim hakkımda olumlu şeyler söylemesi büyük bir onur."

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Genç orta saha oyuncusu, bu sezon A takımla yalnızca bir dakika forma giydi, ancak Mourinho daha önce onun konumunu savunarak Pitarch'ın bir A takım oyuncusu olduğunu vurgulamıştı.

Real Madrid hayali 16 yaşında başladı

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Pitarch, hayalinin her zaman Real Madrid'de oynamak olduğunu açıklayarak şöyle dedi: "Her zaman dünyanın en iyi kulübü olan Real Madrid'de futbolcu olmak istedim. Bu, yaşamak istediğim hayat ve her şeyi büyük bir sakinlikle karşılıyorum."

Oyuncu, kariyerine Sırp Milenko Pantic yönetimindeki Atletico Madrid altyapısında başladıktan, ardından Getafe ve Leganes akademilerinde deneyim yaşadıktan sonra 2023 yılında Kraliyet kulübüne katıldı.

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Real Madrid'e transferiyle ilgili şunları söyledi: "16 yaşında kulübe katılma fırsatı doğduğunda bir an bile tereddüt etmedim."

Başlangıçta uyum sağlamanın zorluğunu da kabul eden oyuncu, bu deneyimden çok şey öğrendiğini vurguladı ve kariyeri boyunca anne babasının kendisine verdiği büyük desteği övdü; zira anne babası antrenmanlarına ya da maçlarına nadiren kaçırırdı.