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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

Çeviri:

Pişmanlığını mı ilan ediyor? Real'in eski yıldızı: Yaptığım en çılgın şey buydu

Transfers
Real Madrid
Real Betis
D. Ceballos
İspanya

Belirsizliğe sürüklenen bir gelecek

Peş peşe gelen mesajlar ve dinmeyen tahminler arasında Dani Ceballos'un geleceği kritik bir ana yaklaşıyor; oyuncu, yaz transfer döneminin kapanmasından önce gideceği yönü belirleyebilecek bir kararla karşı karşıya kaldı. İspanyol orta saha oyuncusu beklemeyi sürdürürken, geleceğinin, yetiştiği ve kariyerinde özel bir yere sahip olan kulüp Real Betis'e bağlanacağına dair işaretler artıyor.

Başka kulüplerin ilgisine rağmen Ceballos, bu yaz Real Madrid ile yolculuğunun sona erdiğinin açıklanmasından bu yana bir sonraki adımını henüz netleştirmiş değil.

Ceballos, resmi "Instagram" hesabından yayımladığı mesajda şunları söyledi: "Bir gün bana aşk uğruna yaptığım en çılgın şeyin ne olduğunu sordular, ben de 'Beklemek' diye cevap verdim." "El Desmarque" sitesine göre bu ifade, Betis taraftarlarının tepkisini çekti ve taraftarlar bunu, oyuncunun Endülüs kulübüne dönme konusundaki kararlılığına bir işaret olarak değerlendirdi.

Ceballos 30 yaşında; Betis yönetimi onu geri kazanmak istiyor, ancak müzakereler hâlâ mali bir engelle karşı karşıya. Kulübün, oyuncuyu kadroya kaydedip transferi tamamlaması için maaş bütçesinde yer açması gerekiyor.

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Ceballos, kulübün son adımı atıp atamayacağını belirlemek için Betis'in sportif direktörü Manu Fajardo'dan gelecek kritik bir telefonu bekliyor. La Liga müsabakalarının başlamasının yaklaşmasıyla birlikte zaman baskısı da artıyor. Orta saha oyuncusu yaz boyunca başka kulüplerden teklifler almıştı, ancak önceliğini Betis'e vermeyi sürdürdü.

Ceballos ayrıca Real Madrid'de önemli bir mali tutardan vazgeçti ve sözleşmesini feshetti; bu adım, eski kulübüne dönüşü kolaylaştırma isteğiyle uyumlu göründü.

Son haftalarda Ceballos, sosyal medya hesaplarını kullanarak fotoğraflar, şarkılar ve mesajlar paylaştı; bunlar, işaretleri daha doğrudan hale gelmeden önce geleceğine dair tahminleri artırdı.

Buna rağmen dönüş henüz kesinleşmiş değil; nihai karar, Betis'in mali durumunu düzeltme ve transfer döneminin sonundan önce maaş bütçesinde gerekli yeri açma kabiliyetine bağlı kalıyor.

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