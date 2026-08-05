Genç Belçikalı kanat oyuncusu Jesse Bisiwu'nun menajeri Mobindi Marthy, müvekkilinin İspanyol kulübü Barcelona ile anlaşmasına iten sebepleri açıkladı ve Katalan kulübünün "sportif projesinin" transferi sonuçlandıran belirleyici faktör olduğunu vurguladı.

Barcelona geçtiğimiz günlerde, 18 yaşındaki Bisiwu'yu 30 Haziran 2031'e kadar uzanan bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Böylece oyuncu, Anthony Gordon, Hamza Abdülkerim ve Karim Adeyemi'nin ardından takımın bu yaz gerçekleştirdiği dördüncü hücum transferi oldu.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Marthy, Barcelona ile yürütülen müzakerelerin kulüp cephesinde net bir ciddiyet ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: "Barcelona bize, kulübün genç yetenekleri geliştirmeye olan bağlılığını gösteren bir proje sundu. Kulübün bu kararlılığı ve yetenek geliştirme konusundaki köklü geçmişi bunun en iyi kanıtı."

Oyuncunun menajeri, müzakereler boyunca Bisiwu'nun önceliğinin "kendisine sunulan farklı projelerin tüm yönlerinin dikkatle değerlendirilmesini sağlamak ve uzun vadeli geleceğini her şeyin önünde tutmak" olduğunu ekledi. Kararın "tek bir faktöre değil, oyuncunun hem bir futbolcu hem de bir genç olarak gelişimini destekleyecek en ideal ortamı bulmaya dayandığını" vurguladı.

Marthy, Belçika kulübü Club Brugge'e de teşekkür ederek kulübün oyuncunun kariyerinde "temel bir rol" oynadığını dile getirdi ve şöyle konuştu: "Jesse Bisiwu, Club Brugge'de kayda değer bir gelişim gösterdi. Son birkaç yılda onun gelişimine katkı sağlayan kulübe ve herkese, futbol kariyerinde bu aşamaya ulaşmasına yardımcı oldukları için çok minnettarız."

Oyuncunun menajeri açıklamalarını, Bisiwu'nun artık tamamen "her gün sıkı çalışmaya, kulübe mümkün olan en iyi şekilde uyum sağlamaya ve Barcelona için elinden gelen her şeyi yapmaya" odaklandığını vurgulayarak tamamladı.

Bisiwu ile yapılan anlaşma, Barcelona'nın önümüzdeki yıllarda hem yerel hem de Avrupa arenasında rekabet edebilecek yeni bir nesil inşa etmek amacıyla, gelecek vaat eden genç yetenekleri kadroya katmaya odaklanan yeni politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.