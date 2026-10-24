Barcelona'nın eski savunmacısı Gerard Pique, İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında yarın pazar günü oynanacak merakla beklenen El Clasico öncesinde Katalan takımı ile Real Madrid'in bazı yıldızları arasında kıyaslamalar yaptı.

Eski Meksikalı yıldız Miguel Layun ile yaptığı görüntülü söyleşi sırasında Pique, La Liga'nın iki devinin oyuncuları arasındaki kıyaslamaya değindi ve takım oyunu açısından Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe yerine Barcelona'nın kanat oyuncusu İngiliz Anthony Gordon'u tercih ederek şunları söyledi: "Bir takım oyuncusu olarak o (Gordon) takımımda bulunmasını istediğim biri. Ama bireysel kaliteden bahsediyorsan, Mbappe'yi seçerim."

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Eric Garcia (Barcelona) ile Denzel Dumfries (Real) arasındaki kıyaslama hakkında ise şunları ekledi: "Eric Garcia, sakat bile olsa Dumfries'ten daha iyidir, aksi halde Kounde'yi seçerim."

Rodri (Barcelona) ile Aurelien Tchouameni (Real) arasında seçim yapması istendiğinde Pique gülerek şöyle dedi: "Peki, bu sefer objektif olacağım, Rodri."

Çözüme kavuşturmadığı kıyaslama ise Lamine Yamal (Barcelona) ile Jude Bellingham (Real) arasındaki oldu. Şöyle dedi: "İkisi farklı oyuncular ve bence en baştan kıyaslanmamaları gerekir."

Aynı röportaj sırasında Pique, Barcelona'nın Real Madrid'i 4-1 yeneceğini öngördü ve Katalan takımının şu anda dünyanın en iyisi olduğunu, en yakın rakibiyle arasında büyük bir fark bulunduğunu belirtti.

Katalan takımı, 27 puanla (9 haftada tam puan) İspanya Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor. Real Madrid ise Real Betis (1-0) ve Atletico Madrid (2-1) karşısında aldığı iki yenilginin ardından 6 puan farkla üçüncü sırada bulunuyor.



