Pique, Shakira'nın ihanetini affetmiyor
Barcelona futbolcusu Gerard Pique ve Kolombiyalı şarkıcı Shakira arasındaki ayrılık, birden fazla bilgi ve bir o kadar da spekülasyon üretmeye devam ediyor. Pique ve Shakira, üç ayı aşkın süredir ayrı yaşıyor.
O zamandan beri, iletişimleri karmaşık çünkü hala Shakira aşık. Ancak Pique tekrar denemeye karşı görünüyor.
İkili arasındaki yabancılaşma
Marca'ya göre Katalan yıldıza yakın kaynaklar, uzun süredir çok yıprandıklarını açıklıyor. Ortada ise bir aldatma durumu yok.
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İlişkisi bozulan Pique, olayların gidişatına çok üzülüyor.
Shakira'nın yakın arkadaşlarının televizyonda Pique'yi uyuşuk ve ağlamaklı olarak tanımlamasına izin verdiği için Pique, Shakira'yı affetmiyor.
Aslında sanki bu durum onun için hoş ya da önemsizmiş gibi, kendini toparlıyor ve sadece yas tutuyor.
Shakira, Pique ile anlaşmayı bozdu
Özel ve kamuya açık itiraflar iyi karşılanmıyor çünkü her ikisinin de artık kırılmış tarafları var. İspanyol ABC gazetesi tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir haberde Pique'ye yakın bir kaynak, "kişi ayrılıklarla olabildiğince başa çıkıyor" diye açıklıyor.
Aralarındaki farklar belirgindir. Şimdi çocukların velayeti konusunda tutarsızlıkların olabileceği bir geleceğe dair spekülasyonlar var. Zaman ne gösterecek bilinmiyor.
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