Pique: Messi'yi Maradona'ya tercih ederim

Barcelona'nın 33 yaşındaki savunma oyuncu Gerard Pique, Lionel Messi'nin Diego Maradona'dan daha istikrarlı bir futbolcu olduğunu söyledi.

Sık sık birbiriyle kıyaslanan ve 'in efsaneleşen isimleri ve Diego Maradona hakkında Messi'nin takım arkadaşı Gerard Pique'den de yorum geldi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile yapacakları maç öncesi basın toplantısına katılan 33 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, Maradona'dan övgüyle söz etse de Messi'nin başarılarının daha uzun süreli olduğunu belirterek tercihini ondan yana kullandı:

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"Diego Maradona, futbol tarihinin eşsiz bir oyuncusuydu. Barcelona ve Napoli'de oynadı, sonsuza kadar hatırlanacak. Ama Messi ve Maradona arasında seçim yapmamı isteseniz ben, istikrarlı olarak başardıkları için Messi'yi seçerdim."

Daha fazla takım

Basın toplantısında Messi hakkında konuşan bir diğer isim ise takımın teknik direktörü Quique Setien oldu:

"Messi harika bir futbolcu. 15 sene boyunca her maçta kendini gösterdi; bu da onu diğerlerinden ayırıyor. Onun kadar istikrarlı bir oyuncu görmedik. Maradona ve Cruyff gibi bize bu oyunu sevdiren futbolcuları izlerken de çok keyif aldım."