Pique: Messi, tanıdığım en büyük troll'lerden biri

Arjantinli efsane utangaç yanlarıyla biliniyor fakat Gerard Pique'ye göre işler pek göründüğü gibi değil!

'nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique, 'nin ironik bir espri anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak değerlendirilen Messi, Barça formasıyla kendisini dünya sahnesinde tanıtmaya başladığı 2004 yılından bu yana her daim utangaç biri olarak görüldü. Fakat Pique'ye göre, Arjantinli efsane aslında bir troll!

Movistar+'da yayınlanan La Resistencia isimli programın konuğu olan Pique, Messi'yle ilgili soruya "İronik bir espri anlayışı var. Tanıdığım en büyük troll'lerden biri Messi." yanıtını verdi.

" 'dan daha çok param var"

Barcelona şehrindeki diğer takım olan Espanyol'a sataşmayı ihmal etmeyen Katalan savunma oyuncusu, "Bu sezonki Espanyol bütçesinden daha fazla paraya sahibim. Hayır, sadece 57 milyon euro değil. Çok daha fazlasına!" şeklinde konuştu.

Pique, bununla beraber, parayı kendisinden daha çok seven bir kişiyi tanıdığını da ifade etmekten geri kalmadı.

"Zlatan Ibrahimovic, bu dünyada parayı herkesten daha fazla seven bir isim. Bir gün bize, 'Para en önemli şey değil' dedi. Bir şey demedik. Ardından, 'Çok paraya sahip olmak en önemli şey' diye devam etti."

'da 10 puan farkla lider konumda olan Barcelona, cumartesi günü Espanyol'la karşılaşacak.