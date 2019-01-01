Pique: Manchester'da çok serserilik yaptım

Barcelona'nın başarılı savunma oyuncusu Gerard Pique, Manchester United'da geçirdiği zorlu gençlik dönemini anlattı.

'nın 32 yaşındaki İspanyol stoperi Gerard Pique, kulübün 'Matchday' adlı belgeselinde kariyerinden bahsetti.

2004 ve 2008 yılları arasında Manchester United forması giyen Pique, karakol hikayeleri ile başladı:

"Manchester'dayken çok serserilik yaptım. Birçok kez karakola düştüm. Oralara çok girmesem daha iyi, gençtim o zamanlar... Pek aklım başımda değildi."

Pique, Manchester sokaklarında deli dolu günler geçirmesinin yanı sıra evinde de durum pek farklı değilmiş. Tecrübeli isim, o zaman takımın başında olan Sir Alex Ferguson'dan kiraladığı evin bir tavşan tarafından nasıl talan edildiği hikayesini anlattı:

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"Sir Alex'ten bir ev kiraladım. Tavşan besliyordum; o da evi darma duman etti. Tüm koltukları parçaladı. Evden ayrıldığımda Sir Alex beni aradı ve çok kızdı!"

Pique, Alex Ferguson'un öfkesinin bu olayla sınırlı kalmadığını belirterek başka bir hikayeye geçti:

"Noel'den 2-3 gün önce takım oyuncularına özel bir parti düzenlendi. Muhteşemdi, harika bir ortam vardı. Tüm gün sürdü. Antrenmandan çıktık, arabalarımızı bırakıp otobüs kiraladık. Kumarhaneye gittik. Partiye devam ettik. Bir sonraki gün Sir Alex soyunma odasında bizi bekliyordu. Büyük azar işittik. Alüminyum bir sandayle vardı ve bacağıyla onu tekmeledi ancak ne yazık ki bacağını incitti. Topallamaya başladı. Bacağını mahvetmişti. O günden sonra Noel partisi yapmadılar."