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Piers Morgan: Messi'nin emekliliği, en iyi tartışmasını Ronaldo lehine çözdü

C. Ronaldo
L. Messi
Arjantin
Portekiz
Dünya Kupası
Portekiz
Arjantin

Ciddi mi, alay mı ediyor?

Ünlü sunucu Piers Morgan, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi'nin bugün pazartesi günü milli futbolu bırakma kararına yorum yaptı.

Morgan, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Son dakika.. Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı ile 125 gol kaydederek uluslararası düzeyde en çok gol atan oyuncular listesinde ikinci sıraya yerleşmesinin ardından milli futbolu bırakıyor."

Şöyle devam etti: "Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile 146 gol kaydetti ve bu, uluslararası düzeyde futbol tarihinin en yüksek rakamı.. Bu da tarihin en iyi oyuncusunun kim olduğu tartışmasını sona erdiriyor."

Piers Morgan'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo ile güçlü bir dostluk ilişkisi bulunduğunu hatırlatalım.

Messi, "Instagram" ağındaki hesabında yayınladığı resmi açıklamada şunları yazdı: "Final maçından bu yana geçen bunca zamanın ardından ve uzun bir düşünme sürecinden sonra, herkese milli takımda futbolu bırakmaya karar verdiğimi duyurmak istiyorum."

Şöyle ekledi: "Acı verici bir karardı ve içimde hâlâ acıtıyor, ama zamanın geldiğinin farkındayım. Size yemin ederim ki sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de her zaman elimdeki her şeyi verdim; bu forma için, sizi mutlu etmek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmanın gururunu yaşatmak için her zaman savaştım ve sahip olduğum her şeyi ortaya koydum."

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