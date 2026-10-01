Piers Morgan: Jesus'un Ronaldo hakkındaki açıklamaları "saçmalık"

Cristiano Ronaldo ile olan güçlü ilişkisiyle tanınan İngiliz medya mensubu Piers Morgan, dün çarşamba günü takımın kaptanının Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka'daki "Avrupa Brezilyası" kampından ayrılmasının ardından milli takım kampını sarsan krize tepki gösterdi.

Morgan, sosyal medya hesapları üzerinden, Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus'un Danimarka maçı öncesindeki basın toplantısında Ronaldo ile herhangi bir sorunun bulunmadığını vurguladığı açıklamalarına kısa bir yorum paylaştı.

Morgan şöyle yazdı: "Saçmalık".

İngiliz medya mensubu bununla da yetinmedi; "The Times" gazetesinin yayımladığı ve Ronaldo'nun kendisine takımın ihtiyaçlarının kişisel çıkarından daha önemli olduğunun söylenmesinin ardından, teknik direktör Jorge Jesus ile aralarındaki anlaşmazlığı çözmeye yönelik acil görüşmelerin ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını belirten habere de yorum yaptı.

Morgan, habere şu sözlerle yanıt verdi: "Ayrılmasının sebebi bu değildi; kendisi konuyu anlattığı anda bu ortaya çıkacak".

Portekiz Milli Takımı'na son veda mı?

Daha ciddi bir gelişme olarak, "A Bola" gazetesi Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na dönmeme konusunda kesin bir karar aldığını ve bu kararın geri dönüşü olmadığını belirtti.

Gazeteye göre, Alvalade Stadı'ndaki Galler maçı Ronaldo'nun Portekiz forması altında çıktığı son maçtı; böylece uzun yıllar süren başarıların ve rekorların ardından milli takım kariyeri sona ermiş oldu.

Ronaldo, çarşamba akşamı, maçtan bir gün önce, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ile yaptığı bir görüşmenin ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını doğrulamıştı.

Al-Nassr'ın forveti, resmi hesapları üzerinden şöyle yazdı: "Teknik direktörün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin ardından, milli takım kampından ayrılma kararı aldım".

Ve ekledi: "Uygun zamanda, kendimi her zaman adadığım milli takımdan ayrılmaya iten sebeplere ilişkin gerçeği tüm Portekizlilere anlatacağım".

Ronaldo mesajını şu sözlerle noktaladı: "Şimdi Portekiz'e ve milli takımdaki tüm takım arkadaşlarıma, istisnasız, başarılar dileme vakti geldi".