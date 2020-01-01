Pierre Webo'nun kırmızı kartı donduruldu

Paris'te ırkçılığa maruz kalan Pierre Webo, PSG - Başakşehir maçının kalan bölümünde yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

'de yardımcı antrenör Pierre Webo, bu akşam tamamlanacak PSG maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

8 Aralık Salı akşamı başlayan PSG - Başakşehir maçında hakem Webo'ya kırmızı kart göstermiş, bu esnada müsabakanın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun Webo için ırkçı ifade kullanması üzerine iki takım oyuncuları sahayı terk etmişlerdi.

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Karşılaşmanın bugün farklı bir hakem kadrosuyla devam ettirilmesi kararıyla birlikte Webo'ya gösterilen kırmızı kart da donduruldu.

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Başakşehir'den yapılan açıklamada "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadeleri kullanıldı.

PSG - Başakşehir maçının yarıda kalan bölümü bu akşam TSİ 20:55'te oynanacak.