Pierre Webo: Vedat Muriqi tank gibi golcü

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Webo, Vedat Muriqi'ye övgüler düzerken çok daha iyi olabileceğini belirtti.

'de uzun yıllar futbol oynayan Pierre Webo, kendisini taraftarı olarak tanımlarken sarı laciverli takımın son durumunu yorumladı. Eski golcü, Vedat Muriqi'ye de övgüler düzdü.

beINSports'a konuşan Kamerunlu golcünün açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ersun Yanal futbolcudan nasıl verim alınacağını çok iyi biliyor. Bir takımda futbolcular kendini güçlü ve hazır hissediyorsa, ciddi sakatlık yaşamıyorsa o takım her şeyin üstesinden gelebilir. Eğer çok önemli bir sakatlık yaşamazsa Fenerbahçe'nin bu sezon başarılı olacağına inanıyorum."



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"Fenerbahçe doğru yolda"

"Fenerbahçe'nin Gazişehir'i yendiği maçta Emre'nin attığı penaltıyı hatırlayın. Tüm kulübe kenetlenmişti. Tüm ekip tek bir kalp olarak atıyordu adeta Ersun Yanal'ın en büyük özelliği böyle kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma ruh eklenmesidir. Fenerbahçe'nin attığı gollere bakın tüm kulübe adeta havaya uçuyor. Benim oynadığım döneme ait de benzer detaylar var. O zaman yaşadığım şeyleri şimdi kameralardan izliyorum ve Fenerbahçe'nin doğru yolda olduğunu görüyorum, aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon büyük işler yapacağına inanıyorum."

"Vedat çok iyi yerlere gelebilir"

"Vedat çok iyi bir golcü. Günümüzden örnek verecek olursak, Ibrahimovic, Milosevic, John Carew tipinde onlara benzer profile sahip bir futbolcu. Tank diye tabir edilen pivot tipi santrfor. Son maçlarda onu izlediğimde çok özellikli bir futbolcu olduğunu gördüm. İlk maçında Emre'nin pasında zor bir pozisyonda çok doğru şutla gol yapmasını bildi. Bu gol vuruşu tank diye tabir edilen santrfor tiplerinde çok görülen bir özellik değildir. Vedat doğru bir teknik direktör ve iyi bir antrenörün elinde çok daha iyi yerlere gelebilir."