Pierre Webo ve Ekrem Dağ Başakşehir'de

Teknik heyetini geliştirmeye devam eden Başakşehir, Pierre Webo ve Ekrem Dağ ile antrenörlük anlaşması imzaladı.

Geçtiğimiz yaz teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'la anlaşan , teknik ekibinde yenileme yapmaya devam ediyor.

Turuncu lacivertliler bir dönem Beşiktaş forması giyen Ekrem Dağ ile bir dönem ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen Pierre Webo'yla antrenör olarak anlaşmaya vardı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, yardımcı antrenörlük görevi için Ekrem Dağ ve Pierre Webo ile anlaşmaya vardı.

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Futbolculuk kariyerinde 10 kez Milli Takımı forması giyen 38 yaşındaki Ekrem Dağ, ülkemizde ve Avusturya liginde forma giydi.

Kamerun Milli formasını 58 kez terleten 37 yaşındaki Pierre Webo ise , İspanya ve liglerinde forma giydi.

İki teknik adama da kulübümüze hoş geldin diyor ve görevlerinde başarılar diliyoruz."