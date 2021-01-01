Pierre Webo: Artık ırkçılığa karşı maçları yarıda bırakabiliriz!

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında hakemler tarafından ırkçılığa uğrayan yardımcı antrenörü Pierre Webo, o geceği değerlendirdi.

'in yardımcı antrenörü Pierre Webo, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları ve ırkçılıkla karşılaştığı PSG maçını Fransız basınının önde gelen kurumlarından France Football'a değerlendirdi.

Romanyalı hakem tarafarından ırkçılığa uğramasının son derece üzücü olduğunu ifade eden Webo, "O gecenin izleri sadece benim için değil tüm dünya için sonsuza kadar silinmeyecek. Herkes bunun farkında. İlk defa bu nedenle bir maç terk edildi ve her şey değişti. Artık istediğimiz zaman durabiliriz" ifadelerini kullandı.