NOS analisti Pierre van Hooijdonk, Hollanda milli takımının Fas’a karşı kaybettiği penaltı atışlarını dehşetle izledi. Justin Kluivert, Quinten Timber ve Crysencio Summerville 11 metreden golü kaçırdı ve bu nedenle Oranje, Dünya Kupası’ndan elendi.

Hollanda, bir kez daha büyük bir turnuvada penaltı atışlarını kaybetti. Van Hooijdonk ve Ibrahim Afellay, penaltı atıcılarına son derece eleştirel yaklaşıyor.

Kluivert’in vuruşu direğe çarptı, Timber ise penaltısını dramatik bir şekilde dışarıya attı. Summerville’in penaltısı ise Yassine Bounou tarafından kurtarıldı.

Afellay’e göre bu Oranje milli oyuncuları penaltı atarken baskıya dayanamıyor. Van Hooijdonk ise farklı bir görüşe sahip. “Baskı, antrenmanla kazanılabilecek bir şey değil, ama oyunculuk kariyeri boyunca 1423 penaltı atmış bir milli takım teknik direktörümüz var. O, tuhaf bir şey yapmadan hepsini gole çevirdi.”

“Topu yere koy, koşu yap ve vur. O milli takım teknik direktörünün şöyle demesini beklerdim: ‘Çocuklar, penaltı atan herkes kaçırabilir. Ama tek bir şekilde: normal bir koşu yapıp vur.’ Bütün o saçma sapan şeyler, midemi bulandırıyor...”

Afellay’e göre Fas haklı bir şekilde kazanan oldu. “Gerçeği kabul edelim: Hollanda’nın penaltılara kalması başlı başına bir mucize.”

Van Hooijdonk da buna katılıyor. “Fas, iki sınıf daha üstteydi. Önceden iyi fikirler olduğunu düşünmüştük, ama aslında işe yaramadığını gördüğünüzde, başka bir şey bulmanız gerekir.”

“Fas’ın iyi bir takımı var, ama Fransa değil. Maça sanki Fransa’ya karşı oynuyormuş gibi başladılar,” diyor eski penaltı uzmanı hayal kırıklığıyla.