Pierre van Hooijdonk, Ayase Ueda'nın dikkat çekici halefi ile herkesi hayrete düşürdü

Pierre van Hooijdonk, NOS Studio Voetbal'da büyük bir şaşkınlık yarattı. Analist, Feyenoord'un forveti Ayase Ueda'nın yerine oldukça dikkat çekici bir yedek ismi önerdi.

Ueda, FC Groningen'e karşı (3-1) iki gol attı ve bu sezon VriendenLoterij Eredivisie'de şimdiden 25 gole ulaştı. Ricky van Wolfswinkel, Japon oyuncuyu övüyor. "İkinci gol tam bir klas. Bu golü nasıl attığına bakarsanız, bunu yapabilen çok fazla kişi yok tabii ki."

Van Hooijdonk, Eredivisie'nin şu anki gol kralının Feyenoord'dan ayrılma ihtimalinin olduğunu düşünüyor. “Feyenoord olarak oyuncuları doğru zamanda satmalısınız,” diyor Van Hooijdonk, ardından Ueda'nın yerine kimin geçmesi gerektiği soruluyor.

“Kasper Dolberg,” diye yanıtlıyor Steenberger, ardından sunucu Sjoerd van Ramshorst, Van Hooijdonk’un cevabını şaşkınlıkla tekrarlıyor. “Hey, Ajax’taki mi?” diye onay bekliyor Van Ramshorst, bunun üzerine salonda kahkahalar yükseliyor.

“Evet, Dolberg’i çok iyi bir forvet buluyorum.” Danimarkalı forvet Amsterdam’da pek şans bulamıyor, ancak Van Hooijdonk onun özel nitelikleri konusunda coşkulu. Aynı zamanda Dolberg’in Jordi Cruyff’un izniyle ayrılabileceğini de biliyor.

“Dolberg, çok iyi bir Dusan Tadic, Hakim Ziyech ve Donny van de Beek ile oynadı. O zamanlar muhteşemdi. Bunun kaybolduğunu sanmıyorum. Forvet söz konusu olduğunda Ajax ilkelerine oldukça uyan bir forvet. Teknik olarak çok yetenekli ve bitiricilikte de zekice davranıyor,” diye savunuyor Van Hooijdonk.

Van Wolfswinkel, Van Hooijdonk'un sözlerine katılıyor. O, Dolberg'in formda bir Feyenoord'a çok iyi uyum sağlayacağını düşünüyor. Ron Jans ise biraz daha temkinli davranıyor ve Danimarkalı oyuncuyu övüyor, ancak yeni bir teknik direktörün gelmesi ve Wout Weghorst'un ayrılması durumunda Dolberg'in tam da Ajax'ta ihtiyaç duyulacağını düşünüyor.