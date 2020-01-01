Pierre-Emerick Aubameyang: Çok kötü hissediyorum

UEFA Avrupa Ligi'ne şok bir mağlubiyetle veda eden Arsenal'de Pierre-Emerick Aubameyang karşılaşma sonrası hayal kırıklığını gizleyemedi.

, UEFA son 32 turu rövanşında ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Olympiakos'a sahasında 2-1 yenildi ve tur biletini Yunan temsilcisine kaptırdı.

Olympiakos, Cisse ile 53. dakikada öne geçerken karşılaşma bu skorla sona erdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatmaların 113. dakikasında Pierre-Emerick Aubameyang ile 1-1'lik eşitliği yakalayan ve tur kapısını aralayan Arsenal, 119. dakikada Youssef El-Arabi'nin golüne engel olamadı ve turnuvaya veda etti.

Haberin devamı aşağıda

Karşılaşma sonrası üzüntüsünü gizleyemeyen Aubameyang, BT Sport'a yaptığı açıklamada, mücadelenin son anlarında kaçırdığı gol pozisyonuyla ilgili konuştu:

Daha fazla takım

"Çok büyük bir hayal kırıklığı. Ne diyebilirim ki? Bizim için çok zor. Zor bir mücadele oldu. Son dakika golü bizim için çok şanssız bir andı. Çok kötü hissediyorum. Son pozisyonu nasıl değerlendiremediğimi bile bilmiyorum. Çok kötü hissediyorum. Bu şansı nasıl kaçırırım? Çok yoruldum, maç boyu kramplarım oldu ama bunlar bir mazeret değil."

Premier Lig'de 9. sırada yer alan Arsenal, 7 Mart Cumartesi günü ile karşılaşacak.

