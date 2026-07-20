Arjantin milli takımı, Dünya Kupası finalinde İspanya’ya uzatmalarda yenildikten sonra oyuncularının sergilediği şiddet içeren davranışların ardından sert eleştirilere maruz kaldı. Utanç verici ve spor ruhuna yakışmayan sahneler yaşandı; orta saha oyuncusu Leandro Paredes, maçın bitmesine rağmen doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasına neden olan şiddetli bir kavgaya karıştı.

Arsenal ve İngiltere milli takımının taraftarı olan İngiliz gazeteci Piers Morgan, “X” platformu üzerinden sert bir eleştiri kampanyası başlattı ve Arjantinlileri “şiddet eğilimli bir serseri çetesi” ve “futbolun yüz karası” olarak nitelendirdi. Davranışın “iğrenç” olduğunu belirten yorumunda, bir takımın yenilgisinden hiç bu kadar mutlu olmadığını vurguladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük bir kargaşa yaşandı; Paredes tamamen sinirlerini kaybetti ve İspanyol savunma oyuncusu Eric García’ya şiddetle saldırarak onu yere itti, Her iki takımın oyuncuları kavgayı ayırmaya çalışırken, Arjantinli orta saha oyuncusu, Barcelona’nın genç yıldızı Gavi’yi hedef aldı; onu yere çekip, yerdeyken üzerine yumruk yağdırdı. Bu şok edici sahne, hakem Slavo Vincic’i, maç resmi olarak bitmiş olmasına rağmen Paredes’e doğrudan kırmızı kart göstermeye itti.

Bu utanç verici olay, Çarşamba günü yarı final maçında İngiltere’yi yendikten sonra Arjantinli oyuncuların sergilediği bir dizi kışkırtıcı kutlamanın ardından geldi. Valentin Barco ve ve Cristian Romero’nun attıkları golleri İngiliz oyuncuların gözü önünde kışkırtıcı bir şekilde kutlamaları üzerine İngiltere taraftarları arasında Arjantin’e karşı olumsuz bir algı oluşmuştu. Ayrıca Arjantin milli takımı, galibiyeti kutlamak için Falkland Adaları’na atıfta bulunan bir pankart açmış ve bu siyasi ima İngiliz taraftarların öfkesini çekmişti.

Bu nedenle, İspanya’nın galibiyetinin ardından birçok taraftar sosyal medyada yaygın olarak görülen tepki dalgasına katıldı. Bir taraftar, “Onların bu turnuvalara bir daha katılmalarına izin verilmemeli” diye yazarken, bir diğeri “İğrenç bir takım! İspanya’nın galibiyeti futbolun hak ettiği sonuçtur” dedi. Üçüncü bir taraftar ise “Futbolda böyle bir davranışa yer yok,” diyerek Arjantinli oyuncuların sergilediği şiddet içeren ve sportmenlik dışı davranışları kınama konusunda açık bir fikir birliği ortaya koydu.