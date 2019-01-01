Philippe Coutinho'nun menajeri Barcelona'ya kızgın

Barcelona'nın 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Philippe Coutinho'nun menajeri, oyuncunun transfer durumuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Philippe Coutinho'nun menajeri Kia Joorabchian, oyuncusunun bu yaz satılmayacağına dair 'dan garanti aldığını ancak arka planda başka işlerin döndüğünü söyledi.

Joorabchian, yönetimden Coutinho konusunda söz almasına rağmen Neymar transferinde takasa dahil edileceğine dair gizli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Telegraph'a konuşan Joorabchian şunları söyledi: "İnsanların Philippe hakkında konuşmasına ve onun modunu düşürmesine izin vermeyeceğim. Çünkü bir buçuk yıldır biz hiçbir şey söylemedik. Kamptaki hiç kimse buna izin vermeyecek çünkü Barcelona bize, oyuncunun takımda kalacağını söyledi."

RMC Sport'a da konuşan Joorabchian, Barcelona'nın Güney Amerika'daki Andre Cury isimli bir çalışanının ise Neymar'ın takıma getirilmesi için Coutinho'yu gizlice bir takas anlaşmasına dahil etmeye çalıştığını dile getirdi.

"Başkan Bartomeu, oyuncunun herhangi bir kulübe satılmayacağı konusunda çok netti. Bununla birlikte, Barcelona'nın onu tutma kararına saygı duyarak oyuncumuz için takım aramamaya karar verdik ve diğer kulüplere teklifte bulunmadık. Ama bir öğrendim ki Andre Cury tamamen farklı şeyler söylüyormuş. Neymar'ın transferi için Coutinho'nun takasta kullanılması için baskı yapıyormuş. Dediğim gibi, Coutinho'ya diğer kulüplerden teklif yok çünkü Barcelona'nın kararına saygı gösterdik ancak onlar, bize verdikleri söze saygı göstermiyorlar. Bu süreçte sessiz kaldık ancak Barcelona'nın oyuncu hakkında yalan söylemesine izin vermeyeceğiz. Doğruyu söylemek zorundalar! Coutinho'nun gitmesini istiyorlarsa bunu dile getirmeliler. Oyuncumuzla birlikte geleceği için en iyisi neyse ona karar vereceğiz."