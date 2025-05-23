Philippe Coutinho röportaj verirken silahlı saldırı çıktı

Vasco da Gama forması giyen Philippe Coutinho medya gününde basına röportaj verirken arkadan silah sesleri yükseldi.

Philippe Coutinho röportajı yarıda kaldı

Silah sesleri paniğe yol açtı

Bölgede silahlı saldırı oldu

NE OLDU? Kiralık olarak Brezilya'da Vasco da Gama forması giyen Philippe Coutinho'nun röportaj verdiği sırada silah seslerinin yükselmesi paniğe neden oldu. Brezilya'da yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi.

BÜYÜK RESİM: Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın düzenlediği medya gününde Philippe Coutinho, Globo ile röportaj yapıyordu. Bu sırada arkadan ani silah sesleri yükseldi.

Globo'nun haberine göre, Rio de Janeiro'nun Batı Bölgesi'nde yer alan Cidade de Deus mahallesinde, Moacyr Barbosa Eğitim Merkezi yakınlarında bir silahlı saldırı gerçekleşti. Bölgede yaşanan olay yüzünden röportaj iki kez yarıda kaldı.

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Philippe Coutinho yaşananlara ilk başta tepki vermezken seslerin kaynağını fark ettikten sonra endişelendiği görüldü.