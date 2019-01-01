Philippe Coutinho Bayern Münih'te

Barcelona, Philippe Coutinho'nun 8,5 milyon euro bedelle Bayern Münih'e kiralandığını açıkladı.

, Philippe Coutinho'nun 'e kiralandığını açıkladı.

Alman kulübü futbolcunun maaşının yanı sıra 8.5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve 120 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olacak.

Brezilyalı futbolcu imza sonrası yaptığı açıklamada, "Ben hırslı biriyim ve bana iddialı bir proje sunuldu. Thiago, Rafinha ve Lucio ile konuştum. Harika şeyler söylediler ve bana çok yardımcı oldular. Burada zor bir mücadele içinde olacağım ve umarım uzun süre kalır, birçok kupa kazanırım" ifadelerini kullandı.

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Coutinho geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla 54 maça çıktı ve 11 gol, 5 asist ile oynadı.

Barcelona, 2018 yılında Coutinho için 'a 120 milyon euro garanti + bonuslarla birilikte 160 milyon euro ödemişti.