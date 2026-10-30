Eski Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı yıldızı Philipp Lahm, Harry Kane'in Ballon d'Or kazanması hakkında konuştuve aynı zamanda Bundesliga'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund'u karşı karşıya getirecek olan merakla beklenen Alman futbolunun zirvesine dikkat çekti.

Lahm, İspanyol "Marca" gazetesine verdiği röportaja, Kane'in birkaç gün önce Ballon d'Or ödülünü kazanması ve bu başarının Alman futboluna yansımalarından bahsederek başladı ve şunları söyledi: "Bundesliga'dan birinin Ballon d'Or kazanması Alman futbolu için çok sağlıklı bir durum, bu yükselen gençler için büyük bir motivasyon kaynağı. Almanya'da istisnai bir durumumuz var çünkü altyapı ile profesyonel futbol birbirine sıkı sıkıya bağlı; her oyuncu kariyerine kendi yerel kulübünde ve küçük topluluğunda başlar ve profesyonel olana kadar devam eder."

Franck Ribéry ve Robert Lewandowski'nin kendi dönemlerinde ödülü hak edip etmedikleri konusunda ise Lahm görüşünü şöyle açıkladı: "Bence Kane, Ballon d'Or'dan ziyade Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı tercih ederdi. Tüm oyuncular başarı elde etmek için takımın ne kadar önemli olduğunu bilir. Ballon d'Or kazanma fırsatını yakaladım, ama bu benim için takım kadar önemli değildi çünkü bireysel bir ödül. Bu ödül, savunmacılara kıyasla forvetler için daha önemli olabilir ve eminim ki Ribéry, Kane'in kazanmasından memnundur, ama kendisinin kazanamamış olmasına da kızgın kalacaktır."

"Der Klassiker"in sahip olduğu özel konumun nedenleri ve yarın cumartesi Allianz Arena'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşma öncesinde eski milli yıldız, Dortmund'un aradaki farkı kademeli olarak kapatmayı başarmasının ardından bu maçın son otuz yılda büyük bir prestij kazandığına dikkat çekti ve şunları ekledi: "Ben oynarken üst üste iki lig şampiyonluğu kazandılar. Bu sefer karşılaşma birinci ve ikinci sıradaki takımları bir araya getiriyor ve işte bu yüzden şu anda Almanya'da izlenebilecek en iyi maç bu."

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Fransız yıldız Michael Olise'nin parlak performansına gelince, Lahm onu hücum ikonu olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Mükemmel bir oyuncu; sahada birçok çözüm üretebiliyor, sadece Bayern ile değil, son aylarda Fransa Milli Takımı ile de. Ballon d'Or adayı ve Bayern'de oynarken bu ödülü kazanmak mümkün, bunu bu yıl gördük."

Lahm, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenmesini şöyle değerlendirdi: "Jürgen Klopp ile birlikte, beraberinde muazzam bir tecrübe getiren bir milli takım teknik direktörüne sahipsiniz. İlk milli ara döneminde çok sayıda oyuncuyu incelemek istedi ve kasım ayının neler getireceğini görmek için beklememiz gerekiyor, ama önemli olan şu ki, sorumluluğu üstlenir üstlenmez ne yapmak istediğini ve ne sunacağını net bir şekilde açıkladı."

Lahm, futbolu bıraktığından bu yana futbolun yaşadığı dönüşümler hakkında, Almanya'nın taktiksel kimliğinin diğer okullara kıyasla gerilediği konusunda uyararak şunları açıkladı: "İspanyol oyuncuların nasıl oynamak istediklerini gördüğümde, çok hassas ve uzmanlaşmış antrenmanlardan geçtiklerini görüyorum. Almanya'da harika bir altyapımız var, paramız, dolu stadlarımız ve yeteneklerimiz var, iyi bir durumdayız, ama milli takım şu anda yeterince başarılı değil. Temel kavramı gözden kaçırıyoruz: Almanya'da futbolu nasıl oynamak istiyoruz? Nasıl savunma yaparım, orta sahada nasıl hareket ederim ve ikili mücadelelere nasıl girerim? Bence dört farklı mevkide oynamayı başaran bir oyuncuya güvenmek yerine daha fazla uzmanlaşmış oyuncuya ihtiyacımız var."

Lahm sözlerini, Arjantin'de Diego Armando Maradona ve Lionel Messi ikilisi hakkındaki ezeli tartışmaya değinerek ve adil bir görüş belirterek tamamladı: "Her şeyden önce, ikisi de istisnai oyunculardı ve rekabet çıtasını mümkün olan en üst seviyeye taşıdılar. Karakterleri kesinlikle tamamen farklı ve benim dönemimde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile birlikte 15 yıldan fazla süre boyunca en önemli oyuncuydu."