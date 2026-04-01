Phil Foden, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosundaki yerini ciddi şekilde endişe etmelidir

Phil Foden, geçtiğimiz milli maç döneminde İngiltere milli takımında hiç de etkileyici bir performans sergileyemedi. Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Uruguay ve Japonya ile oynanan hazırlık maçlarının ardından Foden'ın kesinlikle en iyi formunda olmadığını ve bu durumun Dünya Kupası kadrosundaki yerini etkileyebileceğini belirtti.

Foden, bu sezon Manchester City'de ilk 11'de yer alacağı kesin değil. Buna rağmen, 25 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Tuchel tarafından kadroya çağrıldı ve Tuchel, ona hem Uruguay hem de Japonya maçlarında ilk 11'de oynama şansı verdi.

Foden, Uruguay (1-1) maçında forvet Dominic Solanke'nin arkasında 10 numara olarak sahaya çıktı. Japonya (0-1 mağlubiyet) maçında ise Morgan Rogers'ın arkasında yer aldı. 49 kez milli forma giyen oyuncu, her iki maçta da The Three Lions'ın oyununa damgasını vuramadı.

"Her şeyi denedi," diye yanıtladı Tuchel, Foden'ın şansını değerlendirip değerlendirmediğine dair soruya. "Antrenman kampında mükemmeldi diyebilirim, ama evet, bunu sahada göstermekte zorlanıyor."

"Son zamanlarda City'de pek fazla süre almadığı açık, ama antrenman kampına ışıl ışıl bir gülümsemeyle geldiğinde, antrenmanlarda harika bir performans sergiledi."

"Bizi şaşırtacağını ve aynı enerji ve coşkuyla oynayacağını düşünmüştüm, ancak tam potansiyelini ortaya koymakta zorlanıyor."

Tuchel'e, kulübünde az oynayan, formda olmayan ve şu anda milli takımda yer almayan birini kadroya alıp alamayacağı soruldu. "Evet, alabilirim," dedi Alman teknik adam. "Tek soru, bunu yapıp yapmayacağımız. Onun kadroya gireceği garanti değil."

Foden'ın, Tuchel'in İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunu açıklaması için yaklaşık sekiz haftası kaldı. "Sürekli yeni şeyler öğreniyorum," diye devam ediyor milli takım teknik direktörü. "Her antrenmandan, takımın nasıl uyum sağladığından, oyuncuların maç planına nasıl tepki verdiklerinden ve nasıl uyum sağladıklarından ders çıkarıyorum."

"Ne kadar hızlı öğrenebildikleri, ne kadar hızlı uyum sağlayabildikleri ve bunu sahada nasıl uygulayabildikleri. Her şey bir öğrenme süreci. Şu anda en önemli olan, oyuncuların kulüplerine geri dönmeleri, sezonu iyi bir şekilde bitirmeleri ve ardından onları antrenman kampında ağırlayarak iyi bir şekilde hazırlamamız ve oradan devam etmemiz," diyor Tuchel.