PFDK'ya sevk edilen kulüpler açıklandı

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen kulüpleri açıkladı.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre PFDK'ya sevkedilen takımlar belli oldu.

TFF'nin sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hukuk Müşavirliği'nce 27.08.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2010 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu PIERRE YVES NICOLAS POLOMAT'ın 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu AHMET OĞUZ'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.