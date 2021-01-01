PFDK'den Munir Mohamedi'ye 4, Enzo Roco'ya 3 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor'un kalecisi Munir Mohamedi'ye 4, Fatih Karagümrüklü futbolcu Enzo Roco'ya 3 maç men cezası

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 17. haftasında ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören 'un Faslı file bekçisi Munir'e, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 maç men ve 17 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, 17. haftada Fraport TAV ile yapılan maçta kırmızı kartla cezalandırılan Fatih Karagümrük'ün Şilili stoperi Roco'nun da aynı gerekçeyle 3 müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.