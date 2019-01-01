PFDK'den Jean Michael Seri'ye iki maç men cezası verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Jean Michael Seri'ye 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'in 2. haftasında ile arasında oynanan maçta kırmızı kart gören Jean Michael Seri'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdiği bildirildi.

Kurulun, Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 13 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin Kurulunun, maçında kırmızı kart gören Gençlerbirlikli futbolcular Ahmet Oğuz ve Piere Yves Nicolas Polomat'a ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 13'er bin lira para cezası verilmesine hükmettiği aktarıldı.

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PFDK'nin talimatlara aykırılık nedeniyle Galatasaray'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle de MKE Ankaragücü ve Yukatel 'a 24'er bin lira, ve Beşiktaş'a merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 15'er bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.