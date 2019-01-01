PFDK'den Galatasaray'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Kupa'da Akhisar ile oynadığı maçta yaşanan olaylar sebebiyle Galatasaray'a para cezası verdi.

Kupası finalisti Akhisarspor ile hem lig hem de kupa şampiyonu olan , TFF Süper Kupası'nda karşı karşıya gelmişti. Galatasaray, Younes Belhanda'nın 39. dakikada bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve kupayı kazanmayı başarmıştı.

TFF'den yapılan açıklamada PFDK'nin, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 24 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun açılış maçında 'a 2-0 yenilen Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından da PFDK'ye sevk edilmişti. Denizlispor'un sahasında oynanan karşılaşmadan sonra PFDK'nin sevk raporunda şunlar yer almıştı:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 16.08.2019 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verilmiştir."

Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında ile oynadığı maçı kazanan ve şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de rakip takım antrenörüne saldırdığı gerekçesiyle 3 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 7 bin 800 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Aynı maçta Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Hasan Şaş da sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle 8 maç men ile 31 bin 200 lira para cezası almıştı.

Fatih Terim'in cezası, Denizlispor maçı ile birlikte sona erdi. Tecrübeli teknik adam, ile oynanacak olan lig maçında takımının başında, kulübedeki yerini alabilecek.