PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Kayserispor'a para ve bazı taraftarlarının kartlarına bloke cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, Kulübü'ne de aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca, çeşitli gerekçelerle iki kulübün bazı tribündeki taraftarlarının 2'şer maç müsabakalara girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı.

Öte yandan, ekipleri ve da çeşitli gerekçelerle para cezası aldı.