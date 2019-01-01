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Süper Lig

PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza

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AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Kayserispor'a para ve bazı taraftarlarının kartlarına bloke cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, Kayserispor Kulübü'ne de aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi. 

Ayrıca, çeşitli gerekçelerle iki kulübün bazı tribündeki taraftarlarının 2'şer maç müsabakalara girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı. 

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Osmanlıspor da çeşitli gerekçelerle para cezası aldı.

 

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