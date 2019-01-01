PFDK'den 2 Süper Lig kulübüne ceza
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AA
TFF'den yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 40 bin, Kayserispor Kulübü'ne de aynı gerekçeyle 60 bin lira para cezası verildiği belirtildi.
Ayrıca, çeşitli gerekçelerle iki kulübün bazı tribündeki taraftarlarının 2'şer maç müsabakalara girişlerinin engellenmesine karar verildiği aktarıldı.
Öte yandan, Spor Toto 1. Lig ekipleri Adana Demirspor ve Osmanlıspor da çeşitli gerekçelerle para cezası aldı.