PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla ilgili ceza tayinine yer olmadığı kararını açıkladı.

Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), medyaya açıklamaları nedeniyle sevki gerçekleşen Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ceza tayinine yer olmadığı gerekçesiyle yaptırım uygulamadı.

Kurulun toplantısından sonra yapılan açıklamada, 20 Eylül'de medyaya açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Mustafa Cengiz'e ceza verilmediği belirtildi.

PFDK'nin, 'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü'yle oynadığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Spor Toto D ve E blokta bulunan sarı-lacivertli taraftarların bir sonraki iç saha maçı için elektronik biletlerini bloke ettiği aktarıldı.

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Poko'ya 2 maç ceza

Göztepeli futbolcu Andre Poko, gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK'den 2 maç ceza aldı.

İttifak Holding karşılaşmasında kırmızı kart gören Poko'nun, 2 maçla cezalandırıldığı kaydedildi.

Kurulun ayrıca Süper Lig ekipleri ve Demir Grup 'a 24'er bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.