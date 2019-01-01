PFDK'dan Jimmy Durmaz'a 3 maç ceza

Tuzlaspor maçının ardından açıklananan PFDK kararlarına göre Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a 3 maç men cezası verildi.

, Ziraat Kupası 5. tur rövanş maçında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup etmiş ve son 16 turuna yükselmişti. Maç sonrası çıkan gerginliklerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu iki takımı da PFDK'ya sevk etmişti.

PFDK'nın bugün yayınlanan kararlarına göre Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz'a 3 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi.

Ayrıca sarı kırmızılı ekip de 72 bin TL'lik para cezasına çarptırıldı.

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TFF'den yayınlanan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 20.12.2019 tarih ve 37 sayılı olağanüstü toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 72.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JAKUP JIMMY DURMAZ'ın, kavga eylemi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. görevlisi ÖMER KILIÇ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



Karar verilmiştir.



PFDK Başkanı



Av. Aytaç YÜKSEL"