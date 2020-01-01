PFDK'dan Hikmet Karaman'a 1 maç ceza

Son maçta kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Hikmet Karaman, Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta kulübede yer alamayacak.

Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı.

'un Süper Lig'in 28. haftasında karşında oynadığı mücadele hakemle tartışan ve kırmızı kartla saha dışına gönderilen teknik direktör Hİkmet Karaman, 1 maç ceza aldı.

PFDK'nın açıklaması şöyle;

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"BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Buna göre, Hikmet Karaman takımının ile oyunayacağı maçta takımının başında olamayacak.

Öte yandan - maçının ardından yaşanan olaylar hakkında TFF, disiplin soruşturulmasının tamamlanmadığını, nihai kararın daha sonra verileceğini açıkladı.