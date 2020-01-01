PFDK'dan Hikmet Karaman'a 1 maç ceza
Türkiye Futbol Federasyonu PFDK kararlarını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe karşında oynadığı mücadele hakemle tartışan ve kırmızı kartla saha dışına gönderilen teknik direktör Hİkmet Karaman, 1 maç ceza aldı.
PFDK'nın açıklaması şöyle;
"BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu HİKMET KARAMAN'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Buna göre, Hikmet Karaman takımının Fenerbahçe ile oyunayacağı maçta takımının başında olamayacak.
Öte yandan Alanyaspor - Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar hakkında TFF, disiplin soruşturulmasının tamamlanmadığını, nihai kararın daha sonra verileceğini açıkladı.