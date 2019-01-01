PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

Tuzlaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Gökhan Çıra, Galatasaray maçının ardından yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'dan 5 maç men ve para cezası aldı.

Ziraat Kupası 5. tur rövanş maçında 'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından yaşanan olaylar sebebiyle her iki takım da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

PFDK, karşılaşma sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle Tuzlaspor futbolcusu Gökhan Çıra'ya 5 resmi maçtan men ve 7 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

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PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Tuzlaspor'a yaşanan saha olayları sebebiyle 18 bin lira, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin lira, müsabaka sonrası yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de ihtar ile cezalandırıldı. Tuzlaspor idarecisi Muhammet Ali Kanıçok ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira ile cezalandırıldı.

Tuzlaspor'un bir diğer futbolcusu Kerem Şahin 4 maç; Bayram Olgun ise 1 maç ve 3 bin lira ile cezalandırıldı.

Aynı maçta Galatasaray'dan Jimmy Durmaz'a da kavga eylemi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezası verilmişti.