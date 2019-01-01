PFDK'dan Fatih Terim'e 4 maç ceza!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza aldı.

'ın 'la oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim'e Profestonel Futbol Disiplin Kurulu ceza verdi.

Sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Fatih Terim'e 4 maç ceza geldi. PFDK yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM'in, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi."

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Deneyimli teknik adam , , ve maçlarında takımın başında olamayacak.

Davala'ya da 3 maç ceza

Öte yandan yardımcı antrenör Ümit Davala da 3 maç men cezası aldı. Davala mücadele sırasında kırmızı kart görmüştü:

"Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü ÜMİT DAVALA'nın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar vermişti."