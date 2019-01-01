PFDK'dan Elneny'ye 3 maç ceza
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Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny, 3-2 biten Gazişehir Gaziantep maçının 76. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.
PFDK'dan yapılan açıklamada Mısırlı orta sahanın 3 maç ceza aldığı duyuruldu.
Disiplin Kurulu'nun yayınladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"
Mohamed Elneny, siyah beyazlıların Süper Lig'de oynayacağı Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor karşılaşmalarında sahaya çıkamayacak.