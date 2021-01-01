PFDK'dan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'a ceza

Beşiktaş - Fatih Karagümrük karşılaşması yaşanan olaylar nedeniyle Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar ceza aldı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada siyah - beyazlılar rakibine 2-1 mağlup olarak önemli bir avantajı kaybetti.

Karşılaşma sonrası çıkan olaylar sonrasında Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamaya göre, Cenk Tosun üç maç ceza alırken, Aboubakar ise bir maçla cezalandırıldı.

İki isim de sakatlıkları sebebiyle Göztepe karşılaşmasında görev alamayacaktı.

PFDK ayrıca Beşiktaş'a tribüne usulsüz seyirci aldığı gerekçesiyle de 200 bin TL, protokol tribüne ise talimatlara aykırı sayıda seyirci alındığı gerekçesiyle 48 bin TL para cezası verdi.

Maçtan sonra neler oldu

Karşılaşmanın ardından soyunma odası koridorlarında sevinen Fatih Karagümrük oyuncuları ile Beşiktaşlı futbolcular arasında kavga çıktı.

Koridorlarda yaşanan ve birçok oyuncunun karıştığı kavgayı emniyet güçleri ve stadyum görevlileri güçlükle engelledi.

Cenk Tosun sezonu kapattı

Yıldız oyuncu devre arasında Premier Lig ekibi Everton'dan kiralık olarak kadroya katıldı. BB Erzurumspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen yıldız oyuncu sezonu kapattı.

Cenk Tosun ayrıca yazın oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Aboubakar haftalardır yok

Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan transfer ettiği Kamerunlu golcü, uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor.

Süper Lig'de 15 gole imza atan Aboubakar, ceza almasaydı da yine sakatlığı sebebiyle Göztepe'ye karşı forma giyemeyecekti.