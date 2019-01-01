PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş'a, Sivasspor karşılaşmasında yapılan tezahüratlar sebebiyle ceza verdi.

PFDK’nın bugün yapılan toplantısında 22 Nisan Pazartesi günü oynanan -Beşiktaş karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu tezahürat sebebiyle, Beşiktaş’a 260 bin lira para cezası verdi.

PFDK’nın kararı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesin karar verilmiştir.