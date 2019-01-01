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PFDK'dan Beşiktaş'a ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Beşiktaş'a, Sivasspor karşılaşmasında yapılan tezahüratlar sebebiyle ceza verdi.

PFDK’nın bugün yapılan toplantısında 22 Nisan Pazartesi günü oynanan Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasında, siyah-beyazlı taraftarların neden olduğu tezahürat sebebiyle, Beşiktaş’a 260 bin lira para cezası verdi.

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PFDK’nın kararı şu şekilde;

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.04.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR KUZEY A, B, C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesin karar verilmiştir. Goal twitter

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