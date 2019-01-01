PFDK'dan Ali Koç'a ceza

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

PFDK bugün yaptığı toplantının ardından cezaları açıkladı. Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sev edilen Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti ve20.000 TL para cezası verildi. PFDK'nın kararı şöyle;

"FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Ali Koç ne demişti?

Ali Koç katıldığı bir organizasyonda, Fatih Terim’in “Şampiyonlar Ligi’nde maçlar masa başında değil sahada kazanılıyor” sözlerinin kendisine hatırlatılmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Onların fıtratında olan bir şey. Yorum yapmak istemiyorum. Dünya neler konuşuyor. Avrupa futbolu neler üstünde tartışıyor. Bizim ülkemizde tweet 19.05'te atılmış... Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabilir. Hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatında bu kadar ceza alabiliyor. Bununla ilgili konuşacağımıza 19.05'e takılıp duruyoruz. Spor kulüpleri olarak sahada rekabet ediyoruz. Bunun dışında omuz omuza verip çalışmak durumundayız. Hep bir kavga ve gürültü gidiyor. Bizimle ilgili imada bulunan çok açıklama oluyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşmak zorunda kalmayız."