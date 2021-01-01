PFDK'dan Alanyasporlu Georgios Tzavellas'a 2 maç ceza

PFDK, Alanyasporlu futbolcu Georgios Tzavellas'a 2 maç men cezası verdi.

, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu'a 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında rakibine yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atılan Tzavellas'a 2 resmi müsabakadan men ve 8 bin 500 lira para cezası verildiği belirtildi.

Yunan oyuncu, geçen hafta Ankaragücü maçında forma giyememişti. Bu hafta da Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

PFDK ayrıca, Yukatel Denizlispor İdarecisi Kaan Şanlıkan'a müsabakada maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı 4 bin 500 lira, Fatih Karagümrük Kaleci Antrenörü Recep Atılgan'a ise aynı sebepten 900 lira para cezası verdiği aktarıldı.

TFF 1. Lig'de ise Giresunsporlu futbolcular Mamadou Diarra ve Michal Nalepa'ya rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle 3'er maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası verildiği bildirildi.

Çeşitli nedenlerden Giresunspor'a 49 bin, Adana Demirspor'a ise 36 bin lira para cezası verildi.