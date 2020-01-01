PFDK kulüplere ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Galatasaray, Denizlispor, Hatayspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor ve daha birçok kulübe ceza verdi.

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, salgın tedbirlerine uymayan kulüpler başta olmak üzere birçok futbol kulübüne verilen cezaları açıkladı.

'da antrenör Necati Ateş ile futbolcular Ömer Bayram, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Seri ve Emre Akbaba; maske takma zorunluluğuna uymadıkları için 900'er TL para cezası aldı.

'da Bernard Mensah'a rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 maç; Diego Angelo'ya da 1 maç ceza verildi.

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'da Emeka Eze'ye maçında rakip takım oyuncularına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 5 maç men ve 21 bin TL para cezası verildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'e 10 gün, Yukatel Kulübü Başkanı Ali Çetin'e 28 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Denizlispor maçında maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.500 TL para cezası verildi.