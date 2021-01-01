PFDK, Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi
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AA
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da Emre Kılınç yine sahada olamayacak.
16. hafta maçında Antalyaspor'a karşı kırmızı kart gören Emre Kılınç, Konyaspor deplasmanında forma giyememişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı oyuncuya 2 maç ceza verdi.
Emre Kılınç, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.
Mahmut Recevik'e 45 gün hak mahrumiyeti
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik ise Antalyaspor maçındaki hakareti gerekçesiyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.