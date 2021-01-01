PFDK, Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.

Süper Lig'de ile karşılaşacak 'da Emre Kılınç yine sahada olamayacak.

16. hafta maçında 'a karşı kırmızı kart gören Emre Kılınç, deplasmanında forma giyememişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı oyuncuya 2 maç ceza verdi.

Emre Kılınç, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.

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Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik ise Antalyaspor maçındaki hakareti gerekçesiyle PFDK'dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.