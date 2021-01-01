Galatasaray

PFDK, Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi

Goal
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emre kilinc galatasaray 12092020
AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Emre Kılınç'a 2 maç ceza verdi.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray'da Emre Kılınç yine sahada olamayacak.

16. hafta maçında Antalyaspor'a karşı kırmızı kart gören Emre Kılınç, Konyaspor deplasmanında forma giyememişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı oyuncuya 2 maç ceza verdi.

Emre Kılınç, Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynayacağı lig maçında forma giyemeyecek.

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