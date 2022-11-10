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Galatasaray vs Beşiktaş

PFDK’dan Galatasaray - Beşiktaş derbisindeki top toplayıcı çocuğa ceza

İdil Erin Tetik
20:30 GMT+3 10.11.2022
Galatasaray Besiktas 2022
Galatasaray - Beşiktaş mücadelesindeki top toplayıcıya sportmenliğe aykırı davrandığı gerekçesiyle ceza verildi.
  • Mert Efe Batmaz, 8 gün hak mahrumiyeti cezası aldı
  • Derbide Tayfur Bingöl ile tartışma yaşamıştı
  • Topu sahaya atmaması sportmenliğe aykırı bulundu

NE OLDU? Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti mücadelede top toplayıcı Mert Efe Batmaz ile Tayfur Bingöl arasında tartışma yaşanmıştı. Mert Efe Batmaz maçın son anlarında Tayfur Bingöl'ün gelip topu kendinden almasını istemiş, Beşiktaş'ın beki sinirlenmişti. PFDK, top toplayıcıya ceza verdi.

NE SÖYLENDİ? Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nca alınan karar şöyle: "GALATASARAY A.Ş. görevlisi MERT EFE BATMAZ'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

NE OLACAK? Top toplayıcı Mert Efe Batmaz sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 8 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

TAYFUR BİNGÖL NE DEDİ? Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'ün topu almak isterken top toplayıcıyı itmesi üzerine sahada gerginlik yaşanmıştı. Tayfur Bingöl bu konu hakkında maçtan sonra şunları söylemişti: "Futbolcuların reaksiyonları, maç içinde yüksek olur. Karşı top toplayıcı çocuk, 'Ayağımdan topu al' dedi, 15-20 metre var. Biz bir arma taşıyoruz. Böyle seviyede futbol oynanan yerlerde bunun eğitimi verilmeli, azaltılmalı. Oyunu duraklatmak amaçlı top verilmiyor. Bunun eğitimi verilmeli."

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