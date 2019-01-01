PFDK açıkladı: Luyindama'ya 2 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı Christian Luyindama'ya 2 maç ceza verdi.

'ın Ziraat Kupası'nda ile oynadığı maçta doğrudan kırmızı kart gören Luyindama 2 maç ceza aldı. Luyindama, derbisinde takımını yalnız bırakacak.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya 2 maç men cezası verdiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu CHRISTIAN NEKADIO LUYINDAMA'nın, 02.04.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verilmiştir"

PFDK'nın Baltok futbolcusu Andrija Vukovic'e 1 maç men ve 6 bin 500 lira, Kardemir 'a 20 bin lira, Abalı 'a da 10 bin lira ceza uyguladığı da aktarıldı.