Petr Cech buz hokeyinde de gole izin vermiyor

Çekyalı kaleci, futboldan sonra geçiş yaptığı boz hokeyinde de kalesini gole kapadı. Eski futbolcu, ilk karşılaşmasında 'Maçın Adamı' oldu.

Geçtiğimiz günlerde yeni mesleğini açıklayan Petr Cech, futbol ve spor dünyasında gündem olmuştu.

Bu sezon öncesinde futbolu bırakan Çekyalı eldiven, İngiltere Buz Hokeyi Ligi'nden Phoenix Guildfords takımıyla anlaştı.

Bu takımla ilk maçına da çıkan Cech, 2 penaltı kurtararak takımını galibiyete taşıdı ve 'Maçın Adamı' seçilmeyi başardı.

Eski ve kalecisi, iki Londra ekibinden de izler taşıyan bir kaskla sahaya çıktı.

Yeni takımını duyururken çocukken buz hokeyi oynadığını belirten Çekyalı efsane, "20 yıl profesyonel futbol oynadıktan sonra çocukken izleyip çok sevdiğim bu sporu yapabilmek harika bir deneyim olacak" ifadelerini kullandı.

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Petr Cech, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Chelsea'deki danışmanlık görevlerini bırakmadığını da duyurmuştu.

Çekyalı file bekçisi, Premier Lig tarihinde gol yemeden en çok maç tamamlayan isim olma özelliğine sahip.