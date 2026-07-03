Petković neden ayrılmalı?.. Cezayir’deki tartışmayı sona erdirecek 5 neden

İsviçreli Vladimir Petković’in geleceği hakkındaki tartışmalar, 2026 Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından sadece öfkeli bir tepki olmaktan çıkıp, Cezayir milli takımının turnuva boyunca herkesin beklediği performansı sergileyememesi üzerine geniş kitlelerin talebine dönüştü.

32'li turda İsviçre'ye karşı alınan yenilgi, son dönemde milli takımı takip eden bir dizi teknik ve taktiksel hatanın sadece son halkasıydı ve şu soruyu gündeme getirdi: Değişim zamanı geldi mi?

Kayıp Kimlik ve Eksik İstikrar

Cezayir milli takımının Petković yönetiminde en çok yaşadığı sorun, net bir teknik kimliğin olmamasıydı. Takım her maçta farklı bir tarz sergiledi; üzerine inşa edilebilecek sabit bir karakter ya da oyun tarzı yoktu. Bu durum, hem savunma hem de hücumda oyuncuların performansına doğrudan yansıdı.

Milli takım, hücumları kurmak veya rakiplere baskı uygulamak için net bir stil geliştiremedi; ayrıca savunma pozisyonlarında ve pozisyon değişiklikleriyle başa çıkmada büyük sorunlar yaşandı. Oysa bunlar, Dünya Kupası gibi büyük bir turnuvada yarışan herhangi bir takımın temel unsurları olması gereken unsurlardır.

Soru İşaretleri Yaratan Teknik Kararlar

Petković’in seçimleri, turnuva boyunca pek çok tartışmaya yol açtı; son dönemde performansında belirgin bir düşüş yaşamasına rağmen İssa Mandi’yi sahaya sürmekteki ısrarından, Arjantin maçında kaptan Riyad Mahrez’i ilk 11’de oynatmamasına kadar.

En dikkat çekici sürpriz ise, İsviçreli teknik direktörün İbrahim Maza’yı daha önce hiç oynamadığı sanal forvet pozisyonunda sahaya sürmesiydi. Bu karar, milli takımın orta sahadaki en önemli oyuncularından birini kaybetmesine neden oldu ve Maza’nın oyun kurma konusundaki kalitesinden mahrum kalmasına yol açtı.

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İlginç olan ise, Cezayir milli takımının ilk 11'de bu şekilde oynadığı ilk maç olmasıydı; bu da İsviçre karşısında maçı zorlaştırdı.

Bitmeyen değişiklikler

Cezayirli taraftarları en çok öfkelendiren noktalardan biri, Petković’in tek bir kadroya ya da sabit bir takım yapısına bağlı kalmamasıydı. Her maçta teknik direktör, as kadroda ve taktik planlarda geniş çaplı değişiklikler yapıyordu; bu da oyuncuların gerekli uyumu yakalamasını engelledi.

Bu sürekli dalgalanma, milli takımın futbol dünyasının en önemli turnuvasında yer almasına rağmen hâlâ deneme aşamasında gibi görünmesine neden oldu ve bu durum saha içindeki takım performansına açıkça yansıdı.

Zor anları yönetememe

Sorun sadece teknik seçimlerle sınırlı kalmadı, maçların yönetilme biçimine de uzandı. Milli takımın hızlı müdahalelere veya dengeyi yeniden sağlayacak değişikliklere ihtiyaç duyduğu anlarda, teknik ekip maçın gidişatını okumakta geç kaldı; ayrıca oyuncu değişiklikleri, takımın yapısını değiştirmekte ya da kritik anlarda takımı kurtarmakta başarılı olamadı.

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İsviçre maçı bunun en iyi örneğiydi; milli takım, fark yaratabilecek birçok oyuncuya sahip olmasına rağmen skoru çeviremedi.

Teknik direktör, turnuva boyunca “Çöl Savaşçıları”nın kalesine turnuva boyunca tam 9 gol yedi. Teknik direktör, hataları düzeltmek için erken müdahale etmedi; özellikle maçların ikinci yarısında kritik oyuncu değişikliklerini yapmakta bariz bir gecikme yaşadı ve bu durum milli takıma pahalıya mal oldu.





Taraftarlar sözünü söyledi

Dünya Kupası serüveninin sona ermesinin ardından, Petković ile taraftarlar arasındaki ilişki, görevinin başlangıcındaki gibi değildi. Sosyal medya platformları, milli takımın yanlış yolda ilerlediğini ve teknik direktörün görevde kalmasının önümüzdeki turnuvalar öncesinde beklenen gelişmeyi sağlamayacağını düşünenlerin, onun görevden alınması yönündeki talepleriyle doldu.

Dünya Kupası serüveninin sona ermesiyle birlikte, top artık Cezayir Futbol Federasyonu’nun sahasında. Federasyon, ya Petković’e yeni bir şans vererek ya da taraftarların sesine kulak verip “Çöl Savaşçıları”nı doğru yola geri döndürecek yeni bir teknik proje arayışına girerek bu konuyu bir an önce çözüme kavuşturmak zorunda kalacak.