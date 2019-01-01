Petit: Neymar kulübün içine s.çıyor

Barcelona ve Arsenal formaları giyen Fransız eski futbolcu Emmanuel Petit, PSG'nin yıldızı Neymar'ı sert bir dille eleştirdi.

1988 ve 2004 yılları arasında , , ve 'de oynayan eski futbolcu Emmanuel Petit, Neymar'ın kulübüne ve taraftarlarına karşı saygısız olduğunu söyledi.

RMC Sport'a konuşan Petit, geçen sezon takımdan ayrılmaya çalışan Brezilyalı yıldızın PSG'de çok bencilce davrandığını belirterek şöyle söyledi:

"Ben Zinedine Zidane veya Youri Djorkaeff ile oynadığımda onların tek başına oyuna etki edebileceklerini bilirdim. Bunu hepimiz bilirdik ve savunmaya yardım etmiyor oluşlarını kabullenmiştik. Biz kendi görevimize bakardık çünkü onların oyunu aniden çevirebileceklerini bilirdik."

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"Ama Neymar'da bu durum aynı değil, hatta hiç alakası yok. Neymar sadece ve sadece kendisi için oynuyor."

"Kendinizi PSG'deki diğer oyuncuların yerine; sürekli bu adamın hevesleriyle uğraşmak zorunda kalanların yerine koyun. Neymar bu kulübün ve taraftarlarının ağzına s.çıyor. Onun hiç saygısı yok."