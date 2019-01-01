Peter Crouch futbol hayatını noktaladı

Son olarak Burnley'de top koşturan İngiliz oyuncu emeklilik kararını açıkladı.

2.01 metrelik boyuyla futbol sahasında dikkatleri üzerine toplayan Peter Crouch, kramponlarını asmaya karar verdi.

Kariyerinin zirvesine 'a transfer olarak ulaşan Crouch, , Aston Villa, Portsmouth, Stoke City gibi kulüplerin formasıyla da mücadele vermişti.

İngiltere A Milli Takımı'nı 42 maçta temsil eden golcü oyuncu, ülkesi adına 22 gol kaydetmeyi başardı.

Kişisel sosyal medya hesabından emekliliğini duyuran Crouch, yaptığı paylaşımda şu açıklamalara yer verdi:

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"Bu yaz uzun süre düşünüp taşındıktan sonra futbolu bırakma kararı aldım. Güzel oyunumuz bana her şeyi sağladı. Bu seviyeye gelmemde ve üst düzeyde tutunmamda emeği olan herkese sonsuz teşekkür ederim"

Peter Crouch, kariyeri boyunca 468 Premier Lig maçında görev aldı ve bu karşılaşmalarda 108 gol kaydetti.